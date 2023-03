Kim Gi-hyeon élu à la tête du PPP

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est un grand jour pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Le résultat de l’élection du nouveau président de la formation au pouvoir vient d’être dévoilé lors de sa convention nationale. Kim Gi-hyeon a remporté le scrutin en obtenant 52,93 % des voix, soit 244 163 suffrages. Ayant obtenu la majorité absolue, il est directement élu au premier tour. Son plus grand rival, Ahn Cheol-soo, est arrivé en deuxième place avec 107 803 voix. Chun Ha-ram et Hwang Kyo-ahn se sont placés respectivement troisième et quatrième.Kim, ancien juge, a été élu député quatre fois. Il a aussi été maire d’Ulsan, une grande ville portuaire dans le sud-est. Il a fait son entrée sur la scène politique en 2003 en tant que vice-porte-parole du Grand parti national (GPN), l'ancêtre de la formation conservatrice du PPP.Pour les membres du conseil suprême, Kim Jae-won, Kim Byung-min, Cho Su-jin et Thae Yong-ho ont été sélectionnés par les électeurs. En ce qui concerne le poste dédié aux jeunes de moins de 45 ans, Jang Ye-chan a été élu.Le scrutin, réalisé uniquement par les membres de la formation, a affiché un taux de participation record de 55,1 %.Plus tôt, lors du rassemblement au KINTEX à Goyang en banlieue nord de Séoul, le président de la République avait déclaré que la crise du pays ou du parti ne devait pas servir comme une opportunité politique et qu’il ne fallait pas hésiter à combattre contre les forces injustes. Yoon Suk-yeol a souligné l’importance d’insister sur le chemin en faveur des nouvelles générations et de l’innovation du pays malgré la résistance des camps de l’opposition, indiquant que l’avenir ne faisait pas tout seul.A noter que c'est la première fois depuis 2016 que le chef de l'Etat participe à la convention nationale du parti au pouvoir.