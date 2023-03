DNI : la Corée du Nord ne renoncera pas à ses armes atomiques

Photo : YONHAP News

Le renseignement américain estime que la Corée du Nord n’a pas l’intention d’abandonner ses programmes atomique et balistique. Car il est quasi certain que Kim Jong-un les considère comme l’ultime moyen d’assurer la survie de son régime, et le dirigeant croit que la communauté internationale reconnaîtra un jour son pays comme un Etat nucléaire.C’est une estimation avancée par la DNI, la direction du renseignement américain, qui chapeaute les 16 agences du pays. S’exprimant devant la commission compétente du Sénat, sa patronne a elle aussi expliqué les provocations récurrentes de Pyongyang par ce statut de facto de puissance nucléaire.En effet, Avril Haines a affirmé que le royaume ermite poursuivait des attaques régulières et des actes provoquant l’instabilité potentielle en vue de renforcer le dit statut et de réorienter à la fois l’environnement sécuritaire de la région en sa faveur.La DNI a dans la foulée défini l’armée nord-coréenne comme une grave menace envers les Etats-Unis et leurs alliés. Dans le même temps, elle a appelé à une vigilance toute particulière face aux cybercapacités du pays communiste. Selon elle, celui-ci vise non seulement les entreprises, mais aussi une partie des infrastructures clés des USA.