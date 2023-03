Kim Gi-hyeon, nouveau chef du PPP, en lien étroit avec la présidence

Photo : YONHAP News

Kim Gi-hyeon est le nouveau patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Lors du scrutin hier auxquels seuls les sympathisants de la formation au pouvoir ont participé, il a obtenu 52,9 % des voix, soit une majorité absolue, et a donc été élu dès le premier tour.Son plus grand rival, Ahn Cheol-soo, est arrivé en deuxième place avec 23,4 % des voix, suivi par Chun Ha-ram et Hwang Kyo-ahn avec 15 et 9 respectivement.Dans son discours d'acceptation du poste de président, Kim s'est engagé à résoudre de prime abord les difficultés économiques des concitoyens et à soutenir l'administration de Yoon Suk-yeol dans sa triple réforme relative au travail, à l'éducation et aux retraites.De plus, le nouveau chef du PPP a fait part de sa volonté de rencontrer dans les plus brefs délais les dirigeants des partis de l'opposition dont Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, pour leur proposer une coopération.Ceci dit, Kim, fortement soutenu par le Bureau présidentiel de Yongsan lors de cette élection, fera face à différents défis : se réconcilier avec les candidats rivaux pour gagner les élections législatives de l'année prochaine, dissiper les soupçons de spéculation immobilière à Ulsan pesant sur lui et améliorer les relations avec les partis de l'opposition dont le Minjoo, l'actuelle formation majoritaire à l’Assemblée nationale.Le mouvement présidentiel a également élu un nouveau conseil suprême avec cinq élus proches du chef de l’Etat dont Kim Jae-won, Jo Soo-jin et Thae Young-ho.Par ailleurs, le président de la République, présent à la convention nationale du PPP, réunie hier pour cette élection, avait déclaré que la crise du pays ou du parti ne devrait pas servir comme une opportunité politique.