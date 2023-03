Kwon Young-se épingle la loi interdisant l’envoi de ballons de tracts au Nord

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a fustigé la loi interdisant les envois, par des transfuges nord-coréens installés en Corée du Sud, vers le Nord de tracts hostiles au régime de Kim Jong-un. Un amendement adopté sous Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol.Selon Kwon Young-se, cette loi est absolument mauvaise. Il a lancé cette critique, aujourd’hui, dans un entretien avec la Voix de l’Amérique (VOA). Il a alors qualifié de problématique la clause privant les habitants nord-coréens du droit d’être informés de la situation dans leur pays, bien que partiellement. Et d’ajouter qu’il est important de tenter de faire changer le pays communiste en les tenant au courant de ce qui se passe hors des frontières.Pour rappel, la loi en question, celle sur le développement des relations Séoul-Pyongyang, prévoit en effet une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison ou une amende maximale de 30 millions de wons, soit un peu plus de 21 500 euros, contre tout contrevenant.Kwon a par ailleurs fait savoir que son ministère avait d’ores et déjà présenté à la Cour constitutionnelle un avis portant sur la non-conformité de l’article concerné avec la loi fondamentale. Et d’ajouter que l’administration de Yoon Suk-yeol envisage de le supprimer à tout prix.Le ministre a également élevé sa voix contre les mesures prises par Pyongyang sur les détenus étrangers. A l’en croire, le Nord relâche les individus ayant la nationalité américaine, canadienne ou encore australienne, et même ceux d’origine coréenne. Seule exception : les sud-Coréens.Selon cet ancien ambassadeur sud-coréen à Pékin, cette attitude est inadmissible, et cette question doit être abordée avec plusieurs autres dossiers humanitaires si un dialogue intercoréen a lieu un jour.Sollicité pour adresser un message aux dirigeants nord-coréens, Kwon a voulu leur faire comprendre que la situation actuelle dans leur pays n’est en aucun cas durable.