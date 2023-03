WBC : la Corée du Sud rencontre l'Australie

Photo : YONHAP News

La World Baseball Classic (WBC) a été lancée hier, après six ans d’absence. A midi, heure de Séoul, la Corée du Sud entrera en lice et affrontera l'Australie au Tokyo Dome au Japon.L’entraîneur principal de l'équipe sud-coréenne a révélé le lanceur titulaire, Ko Young-pyo, et l'ordre des frappeurs. Les guerriers de Taegeuk devront faire face au lanceur gaucher Jack O'Loughlin, un choix surprise.Lors de la conférence de presse tenue hier, Lee Gang-chul a souligné l'importance de la victoire au premier match, qui permettra aux athlètes sud-coréens de bien récupérer, afin de se livrer entièrement ensuite au match contre le Japon.Le pays du Matin clair se trouve dans le groupe B avec le Japon, l’Australie, la Chine et la République tchèque. Les deux meilleures nations des quatre groupes seront qualifiées pour les quarts de finale.L'objectif de l'équipe sud-coréenne est de rejoindre au minimum les demi-finales, ce qui serait une première depuis 14 ans.