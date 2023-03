Séoul réagit à l’information sur l’exportation d’obusiers vers l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Séoul s’est expliqué sur l’information publiée par Reuters, selon laquelle l’administration de Yoon Suk-yeol a donné son feu vert à l’exportation vers l’Ukraine d’obusiers automoteurs fabriqués avec des composants sud-coréens.Selon le ministère de la Défense, ce sont des obusiers Krab que la Pologne a fournis à l’Etat attaqué par la Russie après les avoir construits sur son sol avec le soutien notamment de la Corée du Sud, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Le pays du Matin clair n’a donc pas transféré à Kyiv son système d’armes et reste toujours fidèle à sa politique initiale, c’est-à-dire qu’il ne lui livrera pas directement d’armes létales.Pour rappel, l’obusier Krab en question a été produit par une entreprise publique polonaise en combinant un châssis sud-coréen K-9 Thunder, une tourelle britannique et un canon français, entre autres. Varsovie en a fourni un total de 18 à l’Ukraine après l’invasion russe en février 2022.Précédemment, l’agence de presse britannique avait rapporté que le gouvernement de Séoul avait finalement autorisé l’expédition d’obusiers Krab vers l’Ukraine. Avant d’ajouter que c’est la première fois que son offre de pièces détachées d’arme, bien qu’indirectement, a été vérifiée. Le média a alors cité un responsable de l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA).