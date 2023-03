En voyage en Turquie, Kim Jin-pyo évoque la nécessité d’aider le pays victime de séismes

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale a entamé hier en Turquie une tournée de 11 jours, qui le conduira aussi en Italie et en Israël.Ce jeudi, Kim Jin-pyo doit prendre part à la huitième conférence des patrons du Parlement du groupe MIKTA qui réunit cinq nations : la Corée du Sud, le Mexique, l'Indonésie, l'Australie et la Turquie. En 2023, cette dernière assure sa présidence tournante. La réunion se tient à Istanbul. Au menu des discussions : le moyen de faire face ensemble aux enjeux mondiaux comme le développement durable, les échanges commerciaux ou encore la démocratie.Avant cela, Kim a rencontré hier les ressortissants et les hommes d’affaires sud-coréens installés dans cette plus grande ville de Turquie. L’occasion pour lui de témoigner son soutien à ses concitoyens comme aux Turcs, touchés par les séismes du 6 février dernier et de souligner la nécessité pour les sud-Coréens d’aider le pays transcontinental. Il a alors évoqué le fait que celui-ci avait envoyé le quatrième plus grand nombre de soldats pendant la guerre de Corée, de 1950 à 1953.Le représentant de la communauté sud-coréenne à Istanbul, lui, a sollicité le gouvernement et le Parlement de son pays pour faire en sorte que ces expatriés y vivent dans de meilleures conditions.Après la Turquie, l’occupant du perchoir s’envolera vers l’Italie, où il cherchera à consolider la coopération politique, économique et sécuritaire avec Rome. Il sera également reçu par le pape François au Vatican. Et en Israël, sa dernière destination, l’homme politique échangera avec ses interlocuteurs sur les industries de pointe et des sciences fondamentales.