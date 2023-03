Chips Act : le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur exprime ses préoccupations

Photo : YONHAP News

Des consultations seront menées entre la Corée du Sud et les Etats-Unis pour que la situation des entreprises sud-coréennes soit reflétée dans les règles des candidatures aux subventions du « Chips Act », la loi américaine visant à relancer l'industrie des semi-conducteurs aux USA.C'est ce qu'a répondu hier le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur aux journalistes qui l'attendaient à son arrivé à Washington.Ahn Duk-geun leur a ainsi expliqué que la loi en question risquait de porter atteinte à la coopération bilatérale dans la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et donnait lieu à des préoccupations des industriels sud-coréens du domaine. D'après lui, elle demande aux subventionnés trop de renseignements, voire d'informations confidentielles, impose des contraintes dans leurs projets avec la Chine et récupère les profits supplémentaires.Quant à sa rencontre avec des responsables des firmes sud-coréennes concernées à la veille de son départ, le ministre n'en a pas divulgué les détails, qui, selon lui, contenaient des secrets commerciaux.Concernant la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), le haut fonctionnaire sud-coréen a répondu que tous les efforts seraient déployés pour obtenir certains progrès en la matière avant la visite d'Etat du président Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis, prévue le mois prochain.Par rapport aux critiques sur le « Chips Act », qualifié de deuxième IRA, Ahn a ajouté que ce dernier s'applique aux entreprises du monde entier et ne doit donc pas être interprété comme une autre loi anti-inflation. En effet, l’IRA est un système d'aides qui s'est avéré discriminatoire pour les constructeurs de véhicules électriques du pays du Matin clair.Enfin, quant à la section 232 de la loi du commerce extérieur américaine, un dispositif défavorable aux expéditions de produits d'acier sud-coréens vers les USA, le ministre a confirmé que ce dossier serait intégré à la liste de discussions bilatérales.Pour rappel, Washington a révélé le 28 février dernier les règles de candidatures aux subventions du « Chips Act », avec une enveloppe de 52,7 milliards de dollars accompagnée d'un crédit d'impôt de 25 % des investissements. Mais il impose de nombreuses contraintes telles que l'injection d'éventuelles recettes supplémentaires dans des projets de R&D américains, une possible porte ouverte à la fuite de données technologiques.