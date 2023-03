COVID-19 : la fin du masque dans les transports en commun sera bientôt décidée

Photo : KBS News

Le gouvernement a déjà commencé à étudier la possibilité de lever bientôt le port du masque dans les transports en commun, une des dernières mesures sanitaires de lutte contre le COVID-19, toujours en vigueur. La décision définitive en ce sens sera rendue la semaine prochaine au plus tôt.Le masque n’est plus obligatoire en extérieur comme en intérieur, sauf dans certains lieux clos comme justement les transports collectifs et les établissements à haut risque de contamination, dont les hôpitaux.Dans ce contexte, l’épidémie poursuit sa tendance plutôt baissière depuis neuf semaines de suite, selon les autorités de santé. En tenant compte de cette situation, l’exécutif semble envisager de faire tomber le masque d’abord dans les bus, les métros, les avions et les bateaux, entre autres. Il est ainsi revenu sur sa position antérieure d’y réfléchir seulement après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lève l’état d’urgence sanitaire mondial.Il y a pourtant une ombre au tableau : ces six derniers jours, le nombre de nouveaux cas positifs a progressé en glissement hebdomadaire. Les chiffres sont là. Aujourd’hui, un total de 10 890 infections supplémentaires ont été recensées, soit une hausse de 1 908 et de 3 335 respectivement sur une journée et par rapport à jeudi dernier. Cependant, il s’agit d’une baisse de 49 cas en deux semaines.