Concours Reine Elisabeth : 18 sud-Coréens concourrent au 1er prix

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud brille encore une fois sur la scène internationale. Au Concours Reine Elisabeth 2023 dédié au chant, 18 artistes sud-coréens se présenteront à la première épreuve, soit 28 % des 64 candidats qualifiés à ce stade de la compétition. Il s'agit du niveau le plus élevé pour le pays du Matin clair, enregistré dans les éditions de cet événement dédié au talent vocal, et d'un record pour une seule nationalité pour l'édition 2023.Le Concours Reine Elisabeth est organisé chaque année autour du piano, du violoncelle, du chant et du violon, à tout de rôle. Lors de la précédente édition dédiée au violoncelle, dix des 66 demi-finalistes, dont notamment la lauréate Choi Ha-young, étaient de nationalité sud-coréenne. Pour les concours de 2011 et de 2014, consacrés au chant, deux sopranos sud-coréennes, respectivement Hong Hae-ran et Hwang Su-mi, ont remporté le premier prix.L'édition 2023 a reçu 412 candidatures, un nombre record dans l'histoire du concours. Sélectionnés à l'issue de la première épreuve et de la demi-finale, prévues fin mai, les douze finalistes se produiront du 1er au 3 juin au Palais des beaux-arts à Bruxelles en présence de la reine Mathilde. Jo Su-mi, la diva du pays du Matin clair, fera partie au jury.