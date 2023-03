Kim Gi-hyeon, proche de Yoon Suk-yeol, élu chef du PPP

Photo : YONHAP News

Sans surprise, Kim Gi-hyeon est le nouveau patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP) pour un mandat de deux ans.Lors du vote auquel seuls les adhérents de la formation au pouvoir ont participé, Kim a obtenu 52,9 % des voix, soit la majorité absolue et a donc été élu dès le premier tour. Son plus grand rival, Ahn Cheol-soo, est arrivé en deuxième place avec 23,3 % des voix, suivi par Chun Ha-ram et Hwang Kyo-ahn avec 14,9 et 8,7 % respectivement.Un résultat qui doit représenter l'aspiration des membres du mouvement aux relations stables et coopératives avec l'exécutif.Dans son discours d'acceptation, le nouveau chef du PPP, proche du président de la République, s'est engagé à résoudre en priorité les difficultés économiques de ses concitoyens et à soutenir l'administration de Yoon Suk-yeol dans sa triple réforme : du travail, de l'éducation et des retraites. De plus, fortement soutenu par le pouvoir actuel lors de ce scrutin, il a fait part de sa volonté de se réconcilier avec les candidats rivaux pour gagner les élections législatives de l'année prochaine. Il devra aussi réorganiser le parti, placé depuis huit mois sous la tutelle d’un comité d'urgence, en vue d'obtenir la majorité parlementaire aux législatives.Lors du même événement, la formation présidentielle a également désigné un nouveau conseil suprême avec cinq élus, eux aussi en lien étroit avec le chef de l’Etat, dont Jo Soo-jin, Thae Young-ho et Jang Ye-chan.De son côté, le Minjoo, la principale formation de l'opposition, a critiqué le résultat du vote de son parti rival, qui, selon lui, n'était « qu'une peine de mort pour la démocratie politique, bafouée par l'ingérence du Bureau présidentiel de Yongsan ». Et, le Parti de la justice, un petit mouvement progressiste, a souhaité, pour sa part, que Kim garde un esprit critique même à l'encontre du chef de l'Etat.