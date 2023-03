Coup d’envoi du projet Shaheen pour la construction d’un grand craqueur pétrochimique d’Aramco à Ulsan

Photo : YONHAP News

Le gigantesque projet Shaheen, d’une valeur de 9 000 milliards de wons, soit un peu moins de 6,5 milliards d’euros, a été lancé aujourd’hui. Il s’agit de construire en Corée du Sud l’un des plus grands craqueurs pétrochimiques au monde. C’est le géant pétrolier saoudien Aramco qui le développe par l’intermédiaire de sa filiale locale S-Oil. Ce jeudi, la cérémonie de mise en chantier a été organisée à Ulsan, où se trouvent les usines de celle-ci.Le président Yoon Suk-yeol et plusieurs autres personnalités dont Hussain Al-Qahtani et Amin Nasser, qui dirigent respectivement S-Oil et Aramco, y étaient présents.Dans sa prise de parole, le chef de l’Etat a salué le fruit emblématique de la coopération entre Séoul et Riyad, avant de souhaiter un nouveau décollage de la filiale de la compagnie d'Etat saoudienne et de la ville d’Ulsan, située dans le sud-est du pays du Matin clair.Le dirigeant a également évoqué le fait que le projet Shaheen, ce qui veut dire « le faucon » en arabe, attire le plus gros investissement de l’histoire de la pétrochimie sud-coréenne. Aramco a décidé de ce placement, lors de la visite à Séoul de son premier actionnaire, le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salman, en novembre dernier.Une fois ses travaux terminés en juin 2026, la nouvelle usine sera dotée de vapocraqueurs et de la technologie TC2C permettant de convertir le pétrole brut en matière première pétrochimique, entre autres. Et le poids de la pétrochimie de S-Oil représenterait environ 25 % de ses activités, contre 12 % actuellement.A noter également que durant la période des travaux, 17 000 emplois seront quotidiennement pourvus.