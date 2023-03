Yoon Suk-yeol à Tokyo les 16 et 17 mars

Photo : YONHAP News

C'est maintenant officiel. Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé aujourd'hui que son locataire se rendrait au Japon le 16 mars pour un voyage de deux jours. Il y rencontrera notamment le Premier ministre Fumio Kishida. La présidence a déclaré que ce tête-à-tête contribuerait à relancer des sommets réguliers Séoul-Tokyo, suspendus depuis 12 ans, en proposant une feuille de route pour l’amélioration des relations bilatérales.Le programme détaillé de sa visite dans la capitale japonaise est en cours de préparation en coordination avec des responsables nippons. Selon le siège présidentiel, cette entrevue sera significative afin de surmonter l’histoire malheureuse entre les deux pays et de faire avancer leurs liens vers l’avenir, en se basant sur la coopération dans divers domaines notamment sur le plan sécuritaire, économique, et socio-culturel, ainsi que sur la redynamisation des échanges de visites.Le président Yoon sera accompagné de son épouse Kim Keon-hee. Un événement d'amitié entre cette dernière et Yuko Kishida, la femme du Premier ministre japonais, pourrait être organisé.