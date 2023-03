WBC : la Corée du Sud débute la compétition par une défaite

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n’a pas démarré la World Baseball Classic de la meilleure des manières. Les guerriers de Taegeuk se sont inclinés 7 à 8 face à l’Australie au Tokyo Dome au Japon, pour le premier match du groupe B. Le risque d'être éliminé dès le premier tour s'accroit donc, une triste tradition pour le pays du Matin clair.Les hommes de Lee Gang-chul, l’entraîneur principal de la sélection sud-coréenne, devront impérativement remporter leurs trois prochains matches pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Ils rencontreront demain le Japon, favori de la poule, avant d’affronter la République tchèque et la Chine, les 12 et 13 mars respectivement.La défaite d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs la première face à l'Australie, est d'autant plus cuisante que la Corée du Sud est mieux placée qu’elle dans le classement mondial et présentait, avant cette rencontre, un bilan positif de huit victoires et quatre nuls.Pour rappel, l’objectif de l’équipe sud-coréenne est de rejoindre les demi-finales de la WBC. Une prouesse déjà réalisée en 2006, et trois ans plus tard, avec en prime la deuxième place. Cependant, en 2013 et en 2017, les 3e et 4e éditions, les guerriers de Taegeuk sont sortis au premier tour.