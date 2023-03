Météo : un jeudi très capricieux

Photo : YONHAP News

Difficile de prévoir le temps en Corée du Sud ce jeudi. Les conditions météorologiques ont été très instables sur tout le pays et les poussières fines se sont invitées à la partie.Dans la matinée, le ciel était soit nuageux, soit pluvieux. A Séoul, les averses ont commencé dès la nuit et se sont manifestées par intermittence. Tout le littoral sud a également été mouillé, à l’instar de Gangneung, entre autres. Pour les autres villes, celles notamment du centre du territoire et l’île méridionale de Jeju, de gros nuages gris ont recouvert le ciel.Ensuite, le temps s’est levé, avec toujours des précipitations dans le sud-est. Le nord-ouest a été légèrement couvert alors que le reste du pays a été ensoleillé.Concernant les températures, elles sont grandement similaires à celles de la veille. Elles ont dépassé les 20°C dans plusieurs villes, notamment celles du centre, avec la maximale de 23°C pour Daegu. Busan et Jeju ont observé 19°C tandis que la moitié nord a été un peu moins chaude. Séoul et Gangneung ont recensé respectivement 15 et 16°C.Enfin, la qualité de l’air s’est considérablement dégradée au pays du Matin clair. Les trois quarts nord-ouest affichent une concentration de poussières fines « mauvaise ».