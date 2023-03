Balance courante : de nouveau dans le rouge

Photo : YONHAP News

La balance courante de la Corée du Sud est retournée dans le rouge. Selon les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le pays du Matin clair aurait affiché un déficit de 4,52 milliards de dollars en janvier, alors qu’il a connu un excédent de 2,68 milliards en décembre 2022. Notons aussi que c’est le premier déficit mensuel d’un montant supérieur à 4,5 milliards de dollars et ce depuis l’établissement des statistiques en 1980.Ce virage dans le rouge s’explique, en grande partie, par la baisse des exportations. En effet, elles ont chuté de 14,9 % en glissement annuel, en raison notamment de la faible demande en semi-conducteurs et des inquiétudes croissantes concernant la récession mondiale. D'après l'analyse des Douanes, les expéditions vers la Chine ont diminué d’un peu plus de 31 %. Quant à celles en direction des pays d’Asie du Sud-est et du Japon, respectivement d’environ 28 et 13 %.Pendant ce temps-là, les importations ont progressé de 1,1 %. L’importation de véhicules a particulièrement augmenté, de 65,9 %, toujours comparée à janvier 2022.Pour ramener la balance courante dans le positif, le gouvernement a fait savoir qu’il allait mener des efforts pour améliorer la balance des services et ce à travers la dynamisation du tourisme des étrangers au pays du Matin clair.