JCS : Pyongyang a tiré hier plusieurs missiles balistiques vers la mer Jaune

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, jeudi soir, plusieurs missiles balistiques depuis la ville de Nampo en direction de la mer Jaune, qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois.A 19h45, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré qu’un projectile a été détecté vers 18h20, avant de rectifier son annonce à 22h05. Il a évoqué la plausibilité d’un lancement simultané de plusieurs missiles balistiques de courte portée.Au Sud, l’armée a aussitôt augmenté sa vigilance et renforcé sa posture de défense en étroite coopération avec les Etats-Unis pour faire face à toute éventualité. Et selon les analyses du JCS publiées aujourd’hui, le Nord semble avoir finalement lancé, la veille, des projectiles de type CRBM, « close-range ballistic missile », un modèle qui parcourt une distance plus petite que les SRBM, les missiles balistiques de courte portée. Ainsi, il aurait testé une nouveauté en dimension réduite de son arme déjà existante.De son côté, la Corée du Nord a rendu publique cette nouvelle aujourd’hui. Le Rodong Sinmun a rapporté que la troupe d’artillerie de Hwasong a effectué un exercice d’attaque sous la direction du leader Kim Jong-un. Par ailleurs, le journal officiel du Parti des travailleurs a publié une photo de Kim III accompagné de sa fille Ju-ae, sur le terrain d’entraînement en question, ainsi que des clichés montrant six missiles balistiques tous tirés en même temps vers le ciel.Toujours d’après le quotidien du pays communiste, l’homme fort de Pyongyang a souligné la nécessité pour son armée de renforcer sans cesse sa capacité de riposte et de neutralisation afin de dissuader tout risque d’affrontement militaire dans la péninsule coréenne.Cette nouvelle bravade est intervenue 17 jours après la dernière. Le régime nord-coréen aurait procédé à cette provocation balistique afin de protester contre les exercices militaires aériens que Séoul et Washington ont récemment menés en mobilisant des bombardiers stratégiques, ce en amont de leurs manœuvres conjointes « Freedom Shield », programmées du 13 au 23 mars.