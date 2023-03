La presse nippone se fait l’écho du prochain voyage de Yoon Suk-yeol à Tokyo

Photo : YONHAP News

Les médias japonais commentent largement le voyage de Yoon Suk-yeol à Tokyo, prévu les 16 et 17 mars. Ils ont rapporté aujourd’hui que le président sud-coréen et le Premier ministre nippon s’entretiendraient en tête-à-tête dès le premier jour, et qu’ils s’engageraient alors à reprendre la diplomatie dite de « navette », c’est-à-dire que chacun des dirigeants des deux nations se rende dans l’autre pays, une fois par an. Avant d’ajouter que ce soir-là, Yoon et Fumio Kishida dîneront ensemble.Selon le Nihon Keizai Shimbun, les deux hommes donneront aussi une conférence de presse conjointe et seront ainsi les premiers leaders du pays du Matin clair et de l’archipel à en accorder une depuis 2011.Quant à l’Asahi Shimbun, il a indiqué que leur entrevue serait consacrée aux mesures prises par les deux parties pour mettre fin à l’épineux dossier de l’indemnisation des sud-Coréens victimes du travail forcé de la période coloniale du Japon, ainsi qu’au réchauffement des relations Séoul-Tokyo.Leurs discussions semblent également porter sur l’accord bilatéral d’échanges de renseignements militaires (GSOMIA) ainsi que sur le contrôle des exportations japonaises vers la Corée du Sud.Le quotidien Mainichi a de son côté évoqué le fait que plusieurs chefs d’entreprise sud-coréens accompagneront le président de la République lors de son déplacement.