Washington condamne le tir de missiles de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont fustigé le dernier tir de missiles effectué par la Corée du Nord sans oublier de lui lancer un avertissement. Selon la Maison blanche, Pyongyang risque d’en subir les conséquences s’il ne change pas son comportement.Le porte-parole du département d’Etat américain en a fait part lors d’un point de presse organisé jeudi à Washington. Ned Price a précisé que le lancement de missiles balistiques de courte portée constitue une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et aussi une menace pour les nations de la région et la communauté internationale.Interrogé sur le fait que le pays communiste a refusé toute négociation sur sa dénucléarisation lors la Conférence du désarmement de l’Onu, débutée la semaine dernière, la voix du département d’Etat américain a rappelé que le monde entier a assisté à un nombre record de missiles tirés par Pyongyang, en plus de ses autres actions provocatrices.Ensuite, l’officiel américain a expliqué que le Nord alterne souvent deux phases tantôt pour provoquer tantôt pour s’impliquer dans le dialogue. Selon lui, le régime de Kim Jong-un est actuellement dans la première. D’après lui, Washington et ses partenaires cherchent des moyens visant à montrer clairement que le royaume ermite continuerait à payer un lourd tribut s’il ne change pas de voie.A cette occasion, Price a réaffirmé la volonté des USA de tenir sa promesse de défendre sans faille la Corée du Sud et le Japon, avant d’appeler le Nord à revenir sur le chemin du dialogue et de la diplomatie.Concernant l’hypothèse que le pays communiste aurait procédé à cette provocation balistique afin de protester contre les exercices militaires conjoints Séoul-Washington, le porte-parole a souligné que si ces derniers donnent l’impression, à tort, de le menacer, il s’agit d’un malentendu. Il a précisé que ces exercices défensifs visent seulement à faire face aux provocations nord-coréennes.