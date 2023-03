Choo Kyung-ho : l’inflation devrait s’estomper dans les prochains mois

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a eu hier un nouvel échange avec des journalistes. L’actualité économique et financière a dominé la rencontre. Il s’agissait de la hausse des prix, de l’immobilier ou encore du taux d’intérêt, entre autres.Choo Kyung-ho a alors anticipé une baisse de l'inflation dans les prochains mois. Selon lui, en mars, la hausse des prix devrait être inférieure à son niveau de février pour atteindre entre 4 et 4,5 %. Le mois dernier, le chiffre s’est établi à 4,8 %. Et pour le second trimestre, il a tablé sur un taux de moins de 4 %.Sur les tarifs réglementés d’électricité et de gaz, dont une nouvelle majoration est prévue dans le courant de l’année, celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances a promis d’en décider en tenant compte de plusieurs facteurs : les cours de l’énergie sur le marché international, la situation financière des entreprises publiques concernées et le fardeau des consommateurs.Interrogé sur l’éventuel impact des dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les perspectives économiques sud-coréennes, Choo a répondu par la négative. Sachez que Jerome Powell a récemment averti que son institution pourrait accélérer de nouveau le rythme du relèvement de ses taux directeurs.Et concernant le prix des logements, le ministre a affirmé qu’à ce stade, il était difficile de prévoir son rebond ou sa chute.S’agissant de la coopération économique avec le Japon, Choo a confirmé que les négociations de travail avaient déjà commencé entre les deux voisins dans le sens de la levée des restrictions commerciales nipponnes envers la Corée du Sud.