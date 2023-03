BTS : quatre prix aux Golden Disc Awards au Japon

Photo : YONHAP News

Malgré les frictions historico-politiques entre Séoul et Tokyo, les Bangtan Boys continuent à combler le cœur des Japonais. Ils ont raflé hier quatre prix lors de la 37e édition des Golden Disc Awards, organisée par l’Association de l'industrie phonographique japonaise. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son agence Big Hit Music.Le septuor masculin y a gagné la distinction du « meilleur artiste d’Asie », des « trois meilleurs albums », du « vidéoclip de l’année » et de « la chanson de l’année en streaming ».A noter que BTS s’est hissé sur le trône pour la cinquième année consécutive dans la catégorie du « meilleur artiste d’Asie ». Personne n’avait réalisé un tel exploit jusqu'à présent.Les sept idoles ont tenu à remercier leurs fans ARMY dont l’amour infaillible leur a permis de gagner ces récompenses honorables, et également tous ceux qui écoutent leurs chansons.Par ailleurs, Jungkook, l’un des sept membres, a reçu le trophée de « la chanson de l’année en streaming » pour son morceau « Left and Right » réalisé en collaboration avec le chanteur-auteur-compositeur américain Charlie Puth.