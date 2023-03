Korean Air : deux balles d'arme à feu découvertes dans un vol en direction de Manille

Photo : YONHAP News

Deux balles d'arme à feu ont été découvertes, ce matin, dans un avion de Korean Air qui était sur le point de décoller de l’aéroport international d’Incheon en direction de Manille.C’est vers 8h que la Police a reçu un appel selon lequel un passager a trouvé une balle sous son siège. Un peu plus tard, une autre a été retrouvée. Du coup, l’engin, dont le décollage était prévu pour 7h45, a dû revenir au terminal. Et une unité anti-terroriste et une équipe de neutralisation d’explosifs ont tout de suite été dépêchées sur place afin de fouiller l’intérieur de l’avion. Ce dernier a pu finalement s’envoler pour les Philippines vers 11h. Etaient à bord 230 personnes : 218 voyageurs et 12 membres d’équipage.Les autorités examinent actuellement comment ces balles ont pu être introduites à bord alors que la possession d’armes est illégale en Corée du Sud et que les contrôles de sécurité sont très stricts dans les aéroports.