IA : Naver arrive au 6e rang mondial en termes de capacités de recherche

Photo : YONHAP News

Le géant sud-coréen Naver occupe la sixième place mondiale pour son influence exercée dans la recherche sur l’intelligence artificielle (IA). C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui l’industrie des technologies de l’information du pays du Matin clair.Selon elle, cette performance a été constatée grâce au palmarès établi par Zeta Alpha, une plateforme proposant des analyses des tendances globales des articles scientifiques consacrés à l’IA. Il s’agit de classer les entreprises et les instituts de recherche selon la part de leurs articles retenus dans le top 100 des plus cités l’année dernière.D’après les résultats, Naver arrive donc au 6e rang et devance plusieurs leaders américains tels qu’Intel, Salesforce et Google, positionnés respectivement aux 7e, 8e et 10e positions. C’est OpenAI, le développeur du fameux ChatGPT, qui trône en tête. Il est suivi par EleutherAI, un groupe de recherche à but non lucratif, de l’entreprise technologique chinoise Megvii, de DeepMind, une société appartenant à Google, et de Meta.Un responsable de Naver s’est félicité de cette prouesse d’autant plus que les premières places sont principalement occupées par des institutions qui focalisent leurs activités sur l’IA, alors que la société sud-coréenne est seulement un fournisseur de services de cette technologie destinés au grand public.