Météo : la fin de semaine va se dégrader crescendo

Photo : YONHAP News

Plus la fin de semaine va se rapprocher, plus les conditions météorologiques vont devenir mauvaises. Les habitants du pays du Matin clair risquent de passer par tous les états, à l'instar du temps : d’un magnifique soleil et des températures printanières, à de la pluie et même de la neige ainsi qu’à une chute brutale du mercure, en passant par un samedi nuageux mais assez chaud.Tout d'abord, ce vendredi, le temps a été parfait. Ensoleillé toute la journée, accompagné d'un thermomètre qui a atteint des valeurs très plaisantes : 19°C à Busan et sur l’île méridionale de Jeju, 21°C à Gangneung, 22°C à Séoul, 25°C à Daejeon et Daegu et jusqu’à 26°C à Gwangju, ville située dans le sud-ouest.Samedi, les premières perturbations vont se manifester, sans pour autant être désastreuses. Les conditions resteront en général assez bonnes pour la saison. Les températures seront identiques à la veille. En revanche, le ciel commencera à se couvrir dans l’après-midi et ce sur l’ensemble du territoire.Dimanche, la catastrophe. Les averses vont signer un retour fracassant. Tout le sud de la péninsule sera sous la pluie pendant toute la journée. Mais, le choc pour les habitants risque d’être au niveau du mercure, avec une perte moyenne de dix degrés par rapport à la veille. Ainsi, par exemple, Séoul affichera 10°C, Daejeon 12°C, ou encore Gangeung 13°C. Dans la moitié sud, le thermomètre sera légèrement plus haut mais nettement moins élevé que les jours précédents. Busan devrait monter à 16°C, Jeju à 17°C tandis que Daegu à 18°C.Le mauvais temps du week-end devrait être suivi, dès lundi, par le retour du froid et des valeurs négatives.