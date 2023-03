COVID-19 : fin du test PCR avant le départ pour les voyageurs venant de Chine

Photo : YONHAP News

Sur fond de stabilisation de la crise du COVID-19, la Corée du Sud a décidé de lever les dernières restrictions sanitaires imposées aux voyageurs en provenance de Chine. Dès demain, ils n’auront plus besoin de présenter un test PCR négatif avant le décollage et d’entrer les informations concernées sur la plateforme de prévention sanitaire dite « Q-Code ».Cette nouvelle a été confirmée ce matin par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Selon celui-ci, la situation reste toujours stable dans l’empire du Milieu depuis un mois et après les congés du Nouvel an lunaire. De plus, les analyses génétiques n’ont pas décelé de nouveaux variants inquiétants du coronavirus.Pour rappel, suite à la flambée de nouveaux cas du COVID-19 sur le continent chinois, les autorités sud-coréennes avaient renforcé le dispositif à l’égard de ses arrivants à partir du 2 janvier dernier. Il s’agissait de leur imposer les obligations de présenter un test PCR négatif avant de partir en voyage, de s’enregistrer sur la plateforme « Q-Code » et de subir un nouveau PCR après leur arrivée, ainsi que de restreindre la délivrance des visas de courte durée. La limitation des visas a été levée le 11 février, et le dépistage sur le sol sud-coréen le 1er mars suite à la baisse du taux de positivité chez les voyageurs venant de Chine.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, 10 335 nouvelles infections ont été enregistrées en Corée du Sud, soit une baisse de 555 cas en une journée. Pour les sept derniers jours, le nombre quotidien de nouveaux cas en moyenne s’est établi à 10 238, soit une hausse de 1 046 en glissement hebdomadaire.Cependant, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Il s’agirait seulement d’une légère augmentation passagère qui s’explique par la rentrée scolaire début mars et par la levée de l’obligation du port du masque.