Académie de Marine : Yoon Suk-yeol assiste à la cérémonie de remise des diplômes

Photo : YONHAP News

Le président de la République a participé, cet après-midi, à la 77e cérémonie de remise des diplômes et de nomination des nouveaux officiers à l’Académie de Marine, organisée à Jinhae dans le sud-est du territoire.Dans son discours de félicitations, Yoon Suk-yeol a constaté que l’ordre sécuritaire international faisait face actuellement à un défi inédit. Ensuite, il a déclaré que la nation devrait savoir défendre la démocratie libérale quel que soit le défi à relever et instaurer la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne.Le chef de l’Etat a souligné que la Corée du Sud doit s’appuyer avant tout sur une forte capacité d’assurer la défense nationale pour cela. Selon lui, c’est une condition indispensable qui permet d’instaurer une « vraie paix », c’est-à-dire le fait que le pays est capable d’assurer sa sécurité par ses propres moyens, en opposition à une « fausse paix », à savoir l’état où il est réduit à dépendre de la bonne volonté des autres nations.C’est la première fois en quatre ans qu’un président de la République en exercice assiste à la cérémonie de remise des diplômes à l’Académie de Marine. Le dernier en date était Moon Jae-in en mars 2019.