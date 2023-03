JCS : la Corée du Nord a tiré hier deux missiles depuis un sous-marin

Photo : YONHAP News

Pyongyang a lancé hier deux missiles non identifiés depuis un sous-marin situé au large de Sinpo, ville sur la côte est du territoire. C’est ce qu'a annoncé ce matin l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Séoul et Washington sont en train d’analyser les détails du tir comme la distance parcourue, l'altitude et la vitesse. Le JCS a déclaré que les deux pays maintenaient une position de défense, en collaboration étroite.Cette dernière bravade viserait à protester contre « Freedom Shield », l’exercice militaire sud-coréano-américain qui a débuté aujourd’hui.L'agence de presse nord-coréenne KCNA a rapporté ce matin, de son côté, que deux missiles de croisière stratégiques ont frappé leur cible après avoir parcouru une trajectoire en huit de 1 500 km comme prévu pendant 2 heures et six minutes.Selon la KCNA, cet entraînement a permis de vérifier la fiabilité du système d’armement et l’état de la position opérationnelle des forces sous-marines et de montrer clairement l’intention de l’armée nord-coréenne à pouvoir riposter, de manière écrasante, au moindre mouvement hostile de la Corée du Sud et des Etats-Unis.Ce tir a été effectué seulement trois jours après que le royaume ermite a lancé six missiles balistiques de courte portée depuis la ville de Nampo vers la mer Jaune qui sépare la péninsule coréenne et la Chine.