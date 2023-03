La Corée du Sud salue le rétablissement des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud a salué hier la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré, dans un communiqué, s’attendre à que cet accord contribuent à la paix et à la stabilité du Moyen-Orient à travers l’établissement d’une confiance mutuelle et l’apaisement des tensions entre les deux nations.Vendredi dernier, les deux puissances de la région sont convenues de normaliser leurs relations diplomatiques et d’ouvrir de nouveau leur ambassade respective, après sept ans de brouille diplomatique suite à l’exécution par Riyad d’un célèbre religieux chiite malgré l’opposition de Téhéran.Les deux puissances ennemies se sont entendues pour réactiver l’accord de coopération en matière de sécurité, signé en 2001, et d’autres liés au commerce, à l’économie et aux investissements, en soulignant le respect de la souveraineté de l’autre Etat et la non-ingérence dans les affaires intérieures.