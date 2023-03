« Freedom Shield » : les exercices militaires Séoul-Washington débutent aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont lancé aujourd’hui leurs exercices militaires conjoints « Freedom Shield ». Cet événement vise à contrôler leur position de défense et à renforcer leur capacité de réponse. Il durera 11 jours sans pause, la période la plus longue depuis la création de ces manœuvres.Les entraînements s’appuieront sur le scénario reflétant le développement de l’arsenal balistique et nucléaire de Pyongyang et l’évolution de la situation sécuritaire, en simulant une guerre réelle. Il consiste notamment à refouler l’ennemi et à la stabilisation de la Corée du Nord, sans passer par l’étape défensive. A noter que l’exercice préliminaire de gestion de crise, CMX, s’est tenu du 6 au 10 mars.Les deux alliés ont donc élargi à nouveau l’ampleur de l’événement en organisant une vingtaine de manœuvres dont « Teak Knife », une opération spéciale combinée. La Corée du Sud et les Etats-Unis ont d’ailleurs renforcé la surveillance et la vigilance pour faire face aux éventuelles nouvelles provocations du régime de Kim Jong-un durant le « Freedom Shield ».Selon des médias nord-coréens, le royaume ermite a récemment déterminé des mesures importantes à prendre pour exercer sa force de dissuasion de guerre face aux entraînements sud-coréano-américains, lors d’une réunion du comité militaire central du Parti des travailleurs. Le pays communiste pourrait donc manifester davantage son mécontentement en tirant des missiles balistiques ou au lance-roquettes multiples.Au premier jour des exercices, un avion américain doté du système de reconnaissance aéroportée et de guerre électronique, ou ARES, a opéré au-dessus de la Corée du Sud. Selon Aircraft Spots, le bombardier BD-700 a volé à une altitude de 12,2 km à partir de la côte est jusqu’en mer Jaune en passant par Séoul.