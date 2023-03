Pyongyang s’indigne contre la réunion du Conseil de sécurité de l’Onu sur les droits de l’Homme

Photo : YONHAP News

Pyongyang a fustigé Washington pour avoir prévu une réunion au Conseil de sécurité des Nations unies afin de discuter de la violation des droits de l’Homme sur son territoire.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré ce matin à l'agence de presse officielle du régime KCNA que les actions hostiles des Etats-Unis avaient atteint un niveau non négligeable. Selon lui, les Etats-Unis tentent de mobiliser le conseil onusien autour des problèmes des droits des nord-Coréens qui n’existent pas réellement, tout en menant un exercice de guerre avec Séoul, sous-entendant l’entraînement militaire conjoint lancé aujourd’hui.Le royaume ermite a précisé réagir le plus fermement à la conspiration ignoble des USA, ajoutant que son projet n’a rien à voir avec la promotion des droits humains, mais vise plutôt à salir l’image du pays et à entraver l’intérêt de ses habitants.Le Conseil de sécurité de l’Onu tiendra cette réunion controversée le 17 mars à huis clos. Les Etats-Unis et l’Albanie ont demandé sa convocation du fait que la violation et l’abus des droits de l’Homme de la Corée d Nord menacent la paix et la sécurité mondiales, et sont directement liés au développement d’armes de destruction massive et du programme de missiles balistiques.