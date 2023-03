K-pop : Kakao devient l’actionnaire majoritaire de SM Entertainment

Photo : YONHAP News

Hybe, la société de divertissement représentant notamment BTS, a décidé de se retirer de la bataille pour le rachat de SM Entertainment, l’une des trois plus grandes agences de la musique populaire sud-coréenne. Par conséquent, c'est Kakao qui a décroché les droits de sa gestion.L’entreprise du très influent Bang Si-hyuk voulait, initialement, augmenter sa taille avec le rachat de la firme fondée par Lee Soo-man. Finalement, elle a cédé la gestion à Kakao, qui avait besoin d’artistes lui permettant de tirer des profits sur le marché international. Toutefois, l’agence des Bangtan Boys prévoit de coopérer avec le nouvel actionnaire dans le domaine des plateformes.Hybe a expliqué que le marché était en surchauffe en raison de la concurrence excessive, entraînant ainsi l’envolée du prix d’acquisition. Selon l’agence, le tarif de SM Entertainment aurait dépassé la fourchette appropriée et le rachat aurait été dommageable. En effet, Kakao a fait une proposition de 150 000 wons, soit 107 euros, par action. Durant cette course au rachat, le cours des actions de SM a doublé en un mois pour atteindre un niveau record. Par conséquent, Hybe a mis fin à cette guerre d’une valeur de 1 000 milliards de wons, à savoir 713 millions d’euros, afin de minimiser la confusion sur le marché.Park Seong-guk, chercheur de Kyobo Securities, a analysé que la société de Bang Si-hyuk avait réduit la possibilité de subir la « malédiction du gagnant ». Il estime également que les 150 000 wons par action mis sur la table n’étaient pas non plus un prix si élevé pour Kakao. Ce dernier prévoit de procéder à l’offre publique d’achat comme prévu d’ici le 26 mars. Ensuite, une enquête de la Commission du commerce équitable (FTC) sera menée pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un monopole.