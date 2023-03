WBC : la Corée du Sud se qualifiera-t-elle pour les quarts de finale ?

Photo : YONHAP News

Le sort de la Corée du Sud à la World Baseball Classic (WBC) sera déterminé aujourd’hui. Les guerriers de Taegeuk ne sont pourtant pas en bonne posture pour se qualifier pour les quarts de finale, avec un bilan moyen d’une victoire et deux défaites.Les hommes de Lee Gang-chul affronteront les Chinois ce soir à 19h au Tokyo Dome au Japon dans le cadre de leur dernier match de poule.Pour rejoindre le tour suivant, des calculs d’apothicaire sont nécessaires. Il reste seulement une possibilité : la Corée du Sud s’impose face à la Chine et la République tchèque gagne contre l’Australie avec au moins quatre points marqués par les Wallabies.En effet, si les sud-Coréens et les Tchèques sortent victorieux lundi, ils finiront, avec les Australiens, à se battre pour la deuxième place de la poule B, derrière le Japon, en fonction des points perdus, chaque pays ayant gagné deux rencontres et perdu deux.En cas d'exploit, l'équipe sud-coréenne affrontera en quart de finale Cuba mercredi à 19 heures au Tokyo Dome.