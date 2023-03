JCS : l’annonce de Pyongyang sur son tir de missiles n’est pas tout à fait exacte

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé avoir tiré hier matin très tôt deux missiles de croisière stratégiques. Ses médias d’Etat ont rapporté aujourd’hui que le sous-marin « 8.24 Yongung » avait effectué le lancement dans la baie de Gyongpo, dans la province de Hamgyong du Sud, dans l’est du territoire. Cette zone est près de la ville de Sinpo où se trouvent les installations dédiées aux sous-marins.Selon la KCNA, les engins ont parcouru une trajectoire en forme de huit de 1 500 km comme prévu pendant 2 heures et six minutes, avant d’atteindre avec précision leur cible. L’agence de presse nord-coréenne a expliqué que cet entraînement a permis de vérifier la fiabilité du système d’armement et l’état de la position opérationnelle des forces sous-marines.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré avoir observé le lancement nord-coréen dix minutes plus tôt que l’annonce du royaume ermite. Un responsable a affirmé que deux missiles de croisière avaient réellement été tirés depuis un sous-marin, mais que les détails que Pyongyang a dévoilés ne correspondaient pas exactement aux informations récoltées par Séoul.Les autorités militaires sud-coréennes sont en train d’analyser à quel niveau l’annonce nord-coréenne est exagérée. A propos du fait que le JCS n’a pas signalé tout de suite la bravade d’hier, son porte-parole Lee Sung-jun a expliqué qu’il fallait protéger la capacité de surveillance et de renseignement.Par ailleurs, l’armée sud-coréenne a souligné que les exercices militaires conjoints Séoul-Washington « Freedom Shield » se poursuivront malgré la tentative du pays communiste de l’entraver.