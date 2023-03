COVID-19 : le port du masque dans les transports en commun devrait être levé lundi prochain

Photo : YONHAP News

Le port obligatoire du masque dans les transports en commun devrait être levé au plus tôt lundi prochain. Il est toutefois toujours recommandé aux personnes à haut risque de se masquer.La fin de cette obligation fera l’objet du débat ce mercredi durant une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Jeong Ki-seok, chef de l’équipe spéciale gouvernementale de lutte contre l’épidémie, a fait savoir qu’ils avaient examiné cette mesure à la demande de l’exécutif, et que la plupart de ses membres y étaient favorables. Jeong a alors déclaré qu’il n’y aurait pas de grandes difficultés dans la transformation de cette obligation en recommandation.En cas de levée du port du masque dans les transports en commun, les établissements médicaux et à haut risque de transmission du coronavirus seront les seuls endroits où le masque sera toujours obligatoire. Jeong a appelé les personnes vulnérables et les visiteurs de ces structures de se masquer jusqu’à la fin de la pandémie.Côté bilan. La Corée du Sud a recensé 4 198 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs s’est élevé à 142. Et 12 décès supplémentaires ont été enregistrés.