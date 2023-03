Faillite de SVB : Yoon Suk-yeol demande d’examiner les répercussions

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné d'examiner minutieusement les impacts de la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB) sur l’économie sud-coréenne. Lors d’une réunion tenue ce matin avec ses conseillers, Yoon Suk-yeol a fait cette demande en expliquant que cette affaire entraîne des incertitudes sur le marché financier.Le vice-Premier ministre à l’Economie, quant à lui, a analysé que ses répercussions sur l’économie mondiale restent limitées pour le moment. Choo Kyung-ho a tout de même déclaré renforcer la surveillance afin de protéger le marché sud-coréen.La Banque de Corée (BOK) ne voit pas non plus de grands risques à la faillite de SVB. Elle a pourtant estimé que cela peut saper le moral des investisseurs, ce qui pourrait augmenter la volatilité du marché financier mondial. La banque centrale compte prendre des mesures pour stabiliser le marché tout en observant ses influences sur le taux d’intérêt, la bourse et les taux de change de la Corée du Sud.Quant au patron du Service de supervision financière (FSS), il a exhorté à contrôler le plan de renflouement d’urgence de chaque entreprise financière. Lee Bok-hyun a expliqué que les sociétés sud-coréennes sont suffisamment résilientes au choc temporaire compte tenu de leur solide structure du capital et de leur rentabilité.Enfin, le Service national des pensions (NPS) qui dispose d’actions chez SVB et Signature Bank, une autre banque américaine qui a mis la clé sous la porte, cherche un moyen pour minimiser ses pertes.