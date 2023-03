Travail forcé : une victime refuse le plan d’indemnisation du gouvernement

Photo : YONHAP News

Yang Geum-deok, victime du travail forcé au Japon pendant la Seconde guerre mondiale, a exprimé aujourd’hui encore son intention de refuser la solution d’indemnisation du gouvernement de Séoul.Une réunion de la commission parlementaire des affaires étrangères et intercoréennes, à laquelle la victime était présente comme témoin, s’est déroulée sans députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Ces derniers étaient absents en proposant d’ouvrir une séance plénière en fin de semaine pour discuter du résultat du sommet Séoul-Tokyo.La formation au pouvoir a affirmé que le président de la République comptait obtenir des mesures de la part du Japon, qui correspondaient au plan gouvernemental. Avant d’ajouter que celui-ci ne serait pas leur objectif final.Cependant, le Minjoo, la première force de l’opposition, a critiqué que la solution conçue par l’exécutif ressemblait au mémorandum conclu par Kim Jong-pil, émissaire du président sud-coréen de l’époque Park Chung-hee, et le ministre japonais des Affaires étrangères d’antan, Masayoshi Ohira. Cet accord avait pour but de normaliser les relations entre les deux pays, alors que Tokyo avait offert une aide économique à Séoul.