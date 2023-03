Météo : parenthèse hivernale

Photo : YONHAP News

Le froid a signé un retour plus que surprenant ce lundi. Plusieurs régions ont été ainsi placées en vigilance « froid glacial » ce matin avant que les autorités concernées ne lèvent cet avertissement.En effet, la Corée du Sud s’est réveillée dans des conditions dignes d’une journée hivernale. Le thermomètre a brutalement chuté sous les 0°C : Daegu à -1°C, Séoul et Daejeon à -3°C, avec une pointe à -7°C dans l’extrême nord du territoire. Gangneung, Busan et l’île méridionale de Jeju, relativement plus douces en cette période, ont enregistré respectivement 0, 2 et 4°C.Dans l’après-midi, les températures sont remontées, mais encore loin des valeurs recensées la semaine dernière. La capitale a atteint 7°C, Daejeon 10°C, Gangneung 11°C ou encore Daegu, Busan et Jeju 12°C.Par ailleurs, le froid a au moins été accompagné de soleil. Cependant, le grand ciel bleu dans la matinée a commencé à disparaître derrière un voile blanc. Des éclaircies ont tout même été observées tout au long de l’après-midi.Enfin, Météo-Corée annonce que le temps glacial de ce début de semaine devrait s’atténuer dès demain.