Piratage et trafic illicite : Pyongyang a gagné 2,3 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a récolté l’année dernière 2,3 milliards de dollars de devises étrangères par divers moyens illicites, à savoir le montant le plus important depuis 2018, lorsque les principales sanctions économiques lui ont été imposées.Selon un officiel du gouvernement sud-coréen, la moitié de la somme provient du piratage en ligne et des exportations qui violent les résolutions des Nations Unies. Notamment l’an dernier, Pyongyang a attaqué Axie Infinity, jeu vidéo développé par le studio vietnamien Sky Mavis, ainsi que l'entreprise américaine Harmony, et y a glané des monnaies virtuelles valant 700 millions de dollars.Le haut fonctionnaire a affirmé que cela montrait que les cybercrimes nord-coréens rendaient impuissantes les mesures contraignantes de la communauté internationale alors qu’il a procédé en 2022 aux plus grand nombre de tirs de missiles avec plus de 70.En dehors des cyberattaques, le régime de Kim Jong-un a gagné 300 à 400 millions de dollars en exportant illégalement du charbon, de l’or et des armes. Et, il est estimé que les ouvriers nord-coréens envoyés en Chine et en Russie rapportent à leur pays un montant similaire.Par ailleurs, la Chine aurait octroyé 700 à 800 millions de dollars de revenus à son voisin en envoyant gratuitement des produits alimentaires et médicaux ainsi qu’en fournissant des prêts pour le pétrole à des conditions favorables.