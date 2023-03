La consommation en baisse de 5 % depuis l’automne dernier

Photo : YONHAP News

La consommation des sud-Coréens a reculé de 5 % depuis l’automne dernier. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des ventes au détail s’est établi à 103,9 en janvier dernier contre 109,4 en août 2022. Cet indice est calculé depuis le montant des ventes des produits destinés aux particuliers de 2 700 entreprises.Notamment, les marchandises durables de plus d’un an, mais relativement à bas prix, ont connu une baisse de 6,5 %. Les vêtements ont considérablement régressé de 7,6 %. D’habitude, leurs achats sont influencés par le climat, mais pendant cette période, ils l'auraient plutôt été par le taux d’intérêt élevé et l’inflation.Les produits alimentaires sont restés en dessous de 100 avec 97,2, soit une chute de 9,6 %. Compte tenu du fait que ce chiffre est calculé suivant 2020, comme année de repère, cela signifie que les habitants ont davantage réduit leur budget lié à la nourriture que lorsque le COVID-19 a frappé de plein fouet le pays.L’indice de production des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et des services a également baissé de 4 %. Pendant cette période, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont grimpé de 7,8 % sur un an.Le gouvernement compte dévoiler des dispositifs de soutien à la demande intérieure en reflétant ces circonstances économiques.