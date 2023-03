WBC : la Corée du Sud encore éliminée au 1er tour

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ne rejoindra pas les quarts de finale de la World Baseball Classic (WBC). La faute à l’Australie qui s’est imposée aujourd’hui contre la République Tchèque 8 à 3. Avec un bilan de trois victoires et une défaite, elle a confirmé sa qualification pour le tour suivant, prenant la deuxième place de la poule B, derrière le Japon.L’équipe sud-coréenne qui a enregistré un succès et deux revers ne pourra donc pas rejoindre les quarts, peu importe le résultat de son ultime match de groupe contre la Chine, qui se déroulera ce soir à 19h, heure de Séoul.Loin de son objectif de se qualifier pour les demi-finales, le pays du Matin clair quitte encore une fois la WBC au premier tour comme lors des éditions 2013 et 2017. Leurs performances ne resteront pas non plus dans les annales avec notamment une défaite surprise pour son premier match face à l’Australie et une raclée 13 à 4 face aux Japonais.