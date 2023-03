Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé aujourd’hui un missile balistique non identifié en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C'est ce que vient d'annoncer l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Tout en suivant de près ce qui se passe dans le pays communiste, l’armée sud-coréenne a renforcé sa posture de défense et analyse la nature du projectile.Pyongyang semble avoir procédé à cette nouvelle provocation afin de protester contre les exercices militaires conjoints Corée-USA qui se tiennent du 13 au 23 mars.