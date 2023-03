Fitch : la Corée du Sud conserve sa note « AA- »

Photo : YONHAP News

Fitch a maintenu la note de la Corée du Sud à « AA- » avec une perspective « stable ». L’agence de notation internationale a déclaré que, malgré les risques géopolitiques liés à la Corée du Nord, les indicateurs de gouvernance négatifs et des défis du vieillissement de la population, elle avait pris en compte les finances extérieures et la performance macroéconomique robustes ainsi que les exportations dynamiques.Pour la perspective économique, la société américaine a misé sur une augmentation de 1,2 % du produit intérieur brut (PIB) cette année, en raison de l’affaiblissement de la demande externe, de la hausse du taux d’intérêt et de l’inflation.En ce qui concerne les prix, son taux d’augmentation devrait reculer à 2 % à la fin de l’année contre 4,8 % en février dernier. A propos de l’endettement des ménages, Fitch a expliqué que la Corée du Sud est un des pays où sa proportion dans le PIB est la plus élevée, mais cela ne représentera pas un risque pour son système financier.L’agence fondée à New York a ajouté que compte tenu de la balance courante excédentaire continue et des avoirs étrangers nets, le pays du Matin clair avait une solidité externe suffisante pour faire face aux incertitudes mondiales.