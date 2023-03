Washington analyse les deux missiles de croisière nord-coréens tirés depuis un sous-marin

Photo : KBS News

La Corée du Nord a donc annoncé hier avoir lancé la veille deux missiles de croisière depuis un sous-marin. Selon son agence de presse officielle KCNA, ces projectiles ont parcouru 1 500 km en suivant une trajectoire en forme du chiffre 8, avant d’atteindre avec précision leurs cibles désignées.Les Etats-Unis procèdent en ce moment à une analyse concrète pour vérifier la véracité de cette information. Ils cherchent également à en savoir plus sur la nature de ces engins.A ce propos, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a martelé que son pays « ne tolérerait aucune tentative d’empêcher ou de limiter les actions jugées nécessaires pour maintenir la stabilité dans la péninsule ». Pour Jake Sullivan, Pyongyang multiplie ses provocations en réaction aux nouveaux exercices militaires sud-coréano-américains « Freedom Shield » et ces bravades n’auront cependant pas d’impact sur la coopération militaire entre les deux alliés.De son côté, le porte-parole du département d’Etat américain a affirmé que l’administration Biden tiendrait l’Etat communiste responsable de ses menaces répétées en collaboration avec ses alliés et partenaires. Ned Price a ajouté que pour ce faire, les USA se pencheraient sur des moyens supplémentaires.Par ailleurs, le Pentagone a dévoilé les détails de son budget de 842 milliards de dollars pour l’année fiscale 2024, qu’il avait déjà présenté au Congrès. Il a alors annoncé qu’une partie de ces crédits étaient destinés à renforcer son arsenal nucléaire et son système de défense antimissile.