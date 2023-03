WBC : déjà éliminée, la Corée du Sud écrase tout de même la Chine

Photo : YONHAP News

Pour leur ultime match dans la World Baseball Classic (WBC) 2023, les guerriers de Taegeuk ont tout fait pour faire bonne figure. Déjà éliminée, la Corée du Sud a rendu hier soir une dernière copie historique face à la Chine. Victorieuse 22 à 2, elle enregistre ainsi le record du plus grand nombre de points marqués dans un match de la WBC. Une triste consolation pour les fans de baseball du pays du Matin clair.La partie avait pourtant démarré timidement. Les hommes de Lee Gang-chul finissaient la première manche sur le score de 2 à 2. S’en suit une démonstration, avec notamment deux « home runs », effectués par Park Kun-woo et Kim Ha-seong. Vingt points pour les sud-Coréens plus tard, la rencontre a pris fin à la cinquième manche.Pour rappel, le sort de la sélection sud-coréenne était déjà scellé quelques heures avant son affrontement face aux Chinois. En effet, le succès de l’Australie 8 à 3 face à la République tchèque a mis fin à tout espoir de rejoindre les quarts de finale.Avec un bilan de deux victoires et deux défaites, la Corée du Sud termine donc troisième du groupe B, derrière l’Australie et le Japon, tous deux qualifiés pour la suite de la compétition.