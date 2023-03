Tourisme de croisière : reprise après trois ans de suspension

Photo : YONHAP News

Le tourisme de croisière est reparti en douceur, après avoir été suspendu pendant trois ans en raison du COVID-19.Les cinq ports d’escales de la Corée du Sud, désertés depuis février 2020, ont retrouvé du dynamisme. C’est le port de Sokcho, situé sur la côte nord-est, qui a rouvert ses portes en premier. Hier matin, le navire allemand Amadea y a accosté avec quelque 500 passagers et 300 membres d’équipage.Le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche a organisé un événement d’accueil au terminal de croisière avec la municipalité de Sokcho et l’Office du tourisme de Gangwon. Un couple allemand, qui a débarqué en premier, a affirmé que lors de sa visite il y a 20 ans, il avait été marqué par les facettes traditionnelles du pays, mais que cette fois-ci, il avait plutôt aperçu son développement.Cette année, environ 160 bateaux devraient rejoindre les côtes sud-coréennes, dont notamment à Busan et sur l’île méridionale de Jeju.Par ailleurs, le ministère prévoit d’élaborer le deuxième plan de la promotion de l’industrie de croisière pour déterminer son orientation après la pandémie. Il compte donner un coup de pouce au secteur à travers l’accueil de plusieurs lignes et le soutien au développement de séjours ou circuits avec des thèmes variés, dans le but d’atteindre 500 000 visiteurs étrangers par an d’ici 2027.