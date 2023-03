Yoon Suk-yeol félicite Xi Jinping pour sa reconduction à la tête de la Chine

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a félicité son homologue chinois pour son troisième mandat à la tête du pays.Un responsable du gouvernement de Séoul a annoncé hier dans un entretien téléphonique avec l’agence Yonhap News que Yoon Suk-yeol avait adressé à Xi Jinping un télégramme en ce sens.A en croire la CCTV, la télévision d’Etat de l’empire du Milieu, Yoon a félicité Xi pour sa reconduction et a évoqué le fait qu’ils ont eu un dialogue utile pour les relations entre leurs pays, lors de leur premier tête-à-tête organisé l’an dernier en marge du sommet du G20. Et de souhaiter aussi approfondir la coopération et les échanges Séoul-Pékin tout en continuant à maintenir leur étroite communication.L’envoi de ce message a attiré une attention particulière, car la Corée du Sud s’apprête à renforcer, de manière considérable, sa coopération économique et sécuritaire avec Washington et Tokyo, et à cet effet, son chef de l’Etat prévoit des entretiens successifs à deux et à trois avec les dirigeants américain et nippon.Sur les liens avec l’empire du Milieu, lors de sa campagne présidentielle, le candidat Yoon avait préconisé des relations basées sur le respect mutuel. Il estime toujours que le maintien d’un certain niveau de coopération avec lui est inéluctable, d’autant que le pays voisin est le premier partenaire commercial de Séoul, et à la fois une importante partie concernée par le règlement du dossier nucléaire de Pyongyang.Dans sa propre stratégie indopacifique annoncée fin 2022 aussi, le gouvernement sud-coréen a défini la Chine comme son principal partenaire de coopération et promis de développer des relations plus saines et mûres avec elle.