Peine capitale : l’Eglise catholique sud-coréenne revendique l’abolition au Parlement

Photo : YONHAP News

La Conférence des évêques catholiques de Corée (CBCK) a remis hier à l’Assemblée nationale une pétition pour réclamer l’abolition de la peine de mort et l’introduction d’une sanction alternative. Son comité de la justice et de la paix a déclaré dans ce document qu’il était contradictoire d’autoriser l’Etat à ôter la vie à quelqu’un alors que le meurtre est interdit par la loi. Il a souhaité que cette demande déclenche une discussion sur ce sujet auprès des députés.Selon l’évêque Kim Son-tae, le chef du comité, mettre un terme au châtiment suprême est un engagement pour le pays d’assumer une responsabilité plus lourde pour créer une société davantage sécurisée.La pétition a été signée par les 25 évêques ainsi que 75 843 prêtres et fidèles. C’est la cinquième fois que l’Eglise catholique sud-coréenne fait cette demande au Parlement. Le projet de loi sur l’abolition de la peine capitale est toujours en suspens à la commission législative et judiciaire.La Corée du Sud est classée comme un pays ayant abrogé ce châtiment de facto car ses dernières exécutions remontent au 30 décembre 1997. La Cour constitutionnelle a jugé la peine de mort conforme à la Constitution en 1996 et 2010 et une troisième procédure est en cours en ce moment.