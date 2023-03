Yoon Suk-yeol ordonne à chaque ministère d’explorer ses propres projets de coopération avec Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a demandé à chaque ministère d’explorer et mener ses propres projets de coopération visant à orienter les relations avec le Japon vers l’avenir. Yoon Suk-yeol a donné ces instructions hier à son Premier ministre Han Duck-soo lors de leur réunion hebdomadaire.L’exécutif entend restaurer les canaux dits de consultations stratégiques avec l’archipel, si les leaders des deux pays présentent une vision en ce sens lors de leur sommet prévu ce jeudi à Tokyo. Ces canaux restent suspendus après que la justice sud-coréenne a ordonné, en 2018, à deux groupes nippons d’indemniser d’anciens travailleurs forcés sud-coréens pendant la période coloniale.Par ailleurs, un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a confirmé l’information, selon laquelle les deux gouvernements se sont mis d’accord pour que ces entreprises japonaises sanctionnées fassent elles aussi une donation à un Fonds pour la jeunesse du futur, qui sera créé par les patronats des deux Etats. Effectivement, il a détaillé que les concertations étaient menées dans ce sens.Le même responsable a également rappelé que le Premier ministre japonais Fumio Kishida avait fait état de la continuité de la déclaration commune signée en 1998 entre les dirigeants sud-coréen et nippon de l’époque Kim Dae-jung et Keizo Obuchi pour sceller un « nouveau partenariat bilatéral pour le XXIe siècle ». Il a alors souhaité que le chef du gouvernement de Tokyo en fasse mention une nouvelle fois lors de sa prochaine entrevue avec Yoon.