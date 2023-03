Yoon Suk-yeol et le nouveau chef du PPP se retrouveront régulièrement

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a reçu hier à dîner la direction du Parti du pouvoir du peuple (PPP), fraîchement élue. Il a alors été décidé de tenir désormais une réunion entre lui et le patron de son mouvement Kim Gi-hyeon, deux fois par mois.C’est l’un des membres du Conseil suprême du PPP, Kim Byung-min, qui l’a annoncé aux journalistes à l’issue du dîner auquel il était lui aussi convié. Selon lui, c’était une occasion pour le gouvernement et le parti de s’engager à travailler à l’unisson pour servir le peuple et d’évoquer pour cela la nécessité d’organiser des rencontres régulières entre les dirigeants de la formation et les représentants du Bureau présidentiel de Yongsan. Leurs modalités ni les dates concrètes n’ont cependant été déterminées.Interrogé sur la question de savoir si le dossier de l’indemnisation des victimes du travail forcé au Japon pendant la Seconde guerre mondiale a lui aussi été au menu des discussions, Kim Byung-min a répondu par l’affirmative, sans donner pour autant plus de précisions, invoquant son caractère diplomatique.