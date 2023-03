Divertissement et culture : hausse record des prix en 14 ans

Photo : YONHAP News

Les prix du secteur du divertissement et de la culture ont grimpé de 4,3 % le mois dernier par rapport à il y a un an. Il s’agit de la hausse la plus importante depuis décembre 2008.Un des principaux facteurs est le voyage en groupe organisé qui a repris des couleurs à la suite de l’atténuation des mesures sanitaires liées au COVID-19. Les frais des circuits à l’étranger ont surtout bondi de 13,3 % en enregistrant une augmentation à deux chiffres pour le troisième mois de suite.Alors que de plus en plus d’habitants passent leur temps à l’extérieur, les produits de loisirs comme la randonnée et le camping ont, quant à eux, vu leur prix progresser de 6,1 %, et les articles de sport de 9,5 %.Idem pour les services culturels. Les tarifs des parcs d’attraction et des tickets de cinéma ont crû de 9,3 et 7,4 % respectivement. Les produits destinés aux animaux de compagnie ont connu une envolée de 9,4 %.Ce n’est pas tout. Les frais des contenus en ligne comme l’abonnement aux plateformes de streaming et leurs sections « Jeux » ont progressé de 3,1 %.Les prix du divertissement et de la culture, qui ont reculé depuis l’apparition du COVID-19, ont ainsi repris leur courbe ascendante à partir de décembre 2020. Jusqu’en février 2022, leur hausse ne dépassait pas les 2 %, mais s’accentuait continuellement à mesure que les citoyens retrouvaient leur vie normale.Enfin, les prix à la consommation de tous les domaines ont vu leur augmentation ralentir le mois dernier pour s’établir en dessous de 5 %, une première depuis dix mois.